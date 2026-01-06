الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 صباحاً - الرئيسيةاخبار السعوديةالصقر للتأمين 1447 اسعار التأمين الطبي والمستشفيات التي يغطيها التأمين

الصقر للتأمين 1447 اسعار التأمين الطبي والمستشفيات التي يغطيها التأمين

يسأل العديد من الأشخاص عن الصقر للتأمين اسعار التأمين الطبي والمستشفيات التي يغطيها التأمين، حيث تعتبر شركة الصقر واحدة من أكثر الشركات التي تمتلك شركة في خدمات التأمين الطبي، وسوف نعرض من خلال جريدة لحظات نيوز أسعار التأمين الطبي في شركة الصقر.

الصقر للتأمين اسعار التأمين الطبي

شركة الصقر للتأمين التعاوني هي شركة مساهمة تأسست في المملكة العربية السعودية في القرن الرابع في فبراير عام 2008 وقد تم تأسيس هذه الشركة برأس مال صغير للغاية قد يبلغ حوالي 200 ريال سعودي، توفر العديد من خدمات التأمين الطبي، يتراوح سعر التأمين بين 262 ريال سعودي و 11000 ريال سعودي.

المستشفيات التي يغطيها التأمين في شركة صقر

تقدم شركة الصقر للتأمين خدماتها في العديد من المستشفيات والتي تتمثل في الآتي:

مستشفى سليمان الحبيب.

مستشفى الأزهار.

مستشفى الدار الأهلية بمنطقة قباء.

مستشفى طريف.

مستشفى الأسري الدولي.

مستشفى غدران العام التي تقع بمنطقة الجرشي.

مستشفى الصادقة بمنطقة سيهات.

مستشفى الرحمة في منطقة أبها.

مستشفى الزايد الاهلي بالرس.

مستشفى سراة عبيدة موجودة داخل سراة عبيدة.

مستشفى المواساة بمنطقة الجبيل.

مستشفى أنصاري محمود المنزلاوي بمنطقة ينبع الصناعية.

مستشفى المواساة بمنطقة القطيف.

مستشفى الدكتور سليمان حبيب السويدي.

مستشفى بن دماس.

مستشفى الجزيرة الطبي.

مستشفى سند.

مستشفى الجافل.

مجمع عيادات الأمين الطبي.

مستشفى الدكتور عبد الرحمن المشاري.

مستشفى الغربال التخصصي، وهذا الاهتمام بالحالات المرضية.

مستشفى المواساة لتقديم الخدمات الطبية.

مستشفى محايل الأهلي الموجودة بمنطقة محايل عسير.

مستشفى فيكتوري.

مستشفى السلام الدولي موجودة داخل مدينة جدة.

مستشفى أبو عريش العام.

مستشفى غدران العام.

مستشفى الملك عبد الله بن عبد العزيز وهذه المستشفى تقع في منطقة بيشة.

المستوصف التعاوني

مستشفى السعودي البريطاني.

مستشفى الحمادي السويدي.

خدمات التابعة لتأمين الصقر

تقديم شركة الصقر للتأمين العديد من الخدمات المميزة والتي تتضح فيما يلي:

تحمل تكاليف بإقامة المرضى.

تحمل تكاليف خاصة بالاستشارات الطبية، ويتم دفع قيمة الكشف.

تحمل تكاليف حالات الحمل والولادة من كشف وعمليات.

علاج فوري لمرضى السمنة المفرطة.

توفير طاقم طبي لعلاج الأشخاص المحتاجين لإعادة تأهيل نفسي شامل.

توفير علاج الأسنان بالمجان بدون تسديد أي تكاليف.

التعاقد مع العديد من المعامل المختلفة في السعودية، وتوفير المحاليل التي يتم استعملها في المنزل.

خدمة عملاء الصقر للتأمين

يمكن التواصل مع خدمة العملاء في شركة الصقر من خلال الطرق التي توفرها وتتمثل في الآتي:

الاتصال على الرقم الموحد للشركة هو 920001043.

الرقم المجاني شركة هو 8003040114.

الرقم المجاني للموافقة الطبية هو 920002695.

الإيميل الخاص بخدمة عملاء الصقر للتامين التعاوني في [email protected] .

. خدمة عملاء الصفر للتأمين التعاوني هي https://www.alsagr.com/Contact-Us.

تعد شركة الصقر للتأمين الطبي من أفضل الشركات المميزة للتأمين في المملكة العربية السعودية حيث إنها توفر العديد من الخدمات المميزة للعملاء بصورة مستمرة وأرخص الأسعار.