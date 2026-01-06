الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 04:13 صباحاً - تعديل ضوابط حساب المواطن بعد قرارات خادم الحرمين أثر بشكل مباشر على المستفيدين بالزيادة والنقص.. كيف ذلك؟

تعديل ضوابط حساب المواطن بعد قرارات خادم الحرمين أثر بشكل مباشر على المستفيدين بالزيادة والنقص.. كيف ذلك؟ هذا ما نتعرف عليه بشكل مفصل من خلال جريدة لحظات نيوز، حيث يعتبر حساب المواطن أحد أهم برامج الدعم المقدمة من خلال وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية لمجموعة من الفئات المحددة.

قام برنامج حساب المواطن في المملكة العربية السعودية بالإعلان عن مجموعة من التحديثات الهامة التي تهدف إلى تحسين دعم المستفيدين مع ضمان وصوله إلى الأشخاص المستحقين للدعم.

ويكون هذا الأمر وفقًا لتوجيهات ملكية تتعلق باستمرارية إعطاء الدعم الإضافي لمستفيدي البرنامج واستمرارية فتج التسجيل كذلك، كما عمل البرنامج على مراجعة وتعديل قواعده وشروطه من أجل زيادة فعالية الدعم، مع ضمان وصوله إلى من يحتاجون إليه بشكل أكبر مما يعمل على تحقيق أهداف البرنامج الاستراتيجية.

زيادة الحد الأقصى للدعم المقدم

من الجدير بالذكر في إطار التعرف على تفاصيل تعديل ضوابط حساب المواطن بعد قرارات خادم الحرمين أثر بشكل مباشر على المستفيدين بالزيادة والنقص أنه تم إضافة بعض المحددات الجديدة التي سيبدأ تطبيقها بدايةً من أكتوبر الجاري لعام 2026 ميلاديًا.

وتشتمل على التغييرات على زيادة الحد الأقصى للدعم المقدم من قبل البرنامج إلى الأسر، مع تحديد الحد الأقصى للدخل المسموح به للمستفيدين وأسرهم والذي هو 20,000 ريال سعودي، إلى جانب بعض التعديلات في حد التناقص.

ومن أجل معرفة وتحديد ما إن كنت مستفيدًا من الدعم، وكم يمكنك الحصول عليه، وبإمكان المستفيد كذلك استخدام الحاسبة التقديرية على موقع البرنامج الإلكتروني بالشكل الصحيح.

يعمل حساب المواطن في المملكة العربية السعودية على تقديم الدعم المالي اللازم إلى الفئات الأكثر احتياجًا وفقًا لمجموعة من الشروط التي لا بد من توافرها من أجل استحقاق الدعم الذي يوفره البرنامج بشكل شهري مستمر للمستفيدين.