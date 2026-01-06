الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 6 يناير 2026 01:09 مساءً - مدير عام فرع وزارة الصحة بالشرقية يزور القطيف للاطلاع على إنجازات القطاع الصحي بالمحافظة

التقى محافظ القطيف، عبدالله بن علي السيف، اليوم بمدير عام فرع وزارة الصحة بالمنطقة الشرقية، علوان صالح الشمراني، في مقر المحافظة، وحضر اللقاء رئيس تشغيل شبكة القطيف الصحية، سعد بن محمد الدوسري، ومنسق برنامج القطيف مدينة صحية، ابن أحمد آل شيخ ناصر.

جهود تطوير الخدمات الصحية

رحب السيف بالحضور، مشيدا بالجهود التي يبذلها فرع وزارة الصحة في تطوير الخدمات الصحية، وتحسين مستوى الرعاية المقدمة للمواطنين في محافظة القطيف. وأكد أن ما تشهده المنطقة من تطور في القطاع الصحي يعود إلى الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة، وتوجيهات أمير المنطقة ونائبه.

مبادرات صحية جديدة

اطلع السيف خلال الاجتماع على أبرز التطورات والمبادرات الصحية بالمحافظة، كما تم استعراض الجهود المبذولة لتعزيز جودة وكفاءة الرعاية الصحية، وتحقيق مستهدفات التحول الصحي وفق رؤية المملكة 2030.

مبادرة القطيف مدينة صحية

جرى خلال الاجتماع مناقشة مبادرة “القطيف مدينة صحية”، حيث تم استعراض الإنجازات والمعايير المعتمدة التي حققتها المحافظة في إطار العمل المشترك بين الجهات الحكومية لتعزيز الصحة العامة وتحسين جودة الحياة.

التأكيد على أهمية التعاون

أكد السيف على أهمية استمرار التنسيق بين محافظة القطيف وفرع وزارة الصحة، لضمان تطوير الخدمات الصحية وتلبية احتياجات المواطنين والمقيمين. وأشاد بما تحقق من نتائج إيجابية تعكس الجهود المشتركة والعمل المؤسسي المنظم.

شكر وتقدير للجهات المعنية

في ختام اللقاء، عبّر الشمراني عن شكره لمحافظ القطيف على دعمه المتواصل للقطاع الصحي، وأكد التزامه بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.