شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة تنظم ملتقى «مواسم» للتوظيف الموسمي بالتعاون مع باب رزق جميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ضمن جهودها المستمرة لدعم سوق العمل وتمكين الكفاءات الوطنية، نظّمت غرفة مكة المكرمة بالتعاون مع شركة باب رزق جميل ملتقى «مواسم» للتوظيف الموسمي، بهدف ربط المنشآت ذات الاحتياج الموسمي بالكفاءات الوطنية.

وشهد الملتقى مشاركة 26 جهة من منشآت القطاع الخاص، وحضور أكثر من 1500 باحث عن عمل، وتضمن أربع لقاءات إثرائية، إضافة إلى الاستشارات المهنية والقانونية ومناطق مخصصة للإرشاد المهني وورش العمل ومعرض للتوظيف، أسهمت في تسريع إجراءات الاستقطاب وتعزيز فرص التوظيف الموسمي.

ويأتي تنظيم ملتقى «مواسم» استجابةً للاحتياج المتزايد للكوادر البشرية خلال المواسم التشغيلية في منطقة مكة المكرمة، التي تشهد نشاطًا اقتصاديًا متسارعًا في قطاعات حيوية، أبرزها الحج والعمرة، والضيافة والسياحة، والإعاشة، والتجزئة.

وأوضح الأستاذ فادي دهلوي، الرئيس التنفيذي للتواصل المؤسسي بغرفة مكة المكرمة، أن الملتقى يُعد امتدادًا لدور الغرفة في تمكين منشآت القطاع الخاص وتعزيز جاهزيتها للمواسم، وفي مقدمتها موسم الحج، مشيرًا إلى أن الملتقى يسهم في رفع كفاءة التوظيف، ودعم استدامة سوق العمل، وتحسين مستوى الجاهزية التشغيلية بما ينعكس إيجابًا على جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن.

ودعا أصحاب المنشآت للاستفادة من مبادرات مراكز غرفة مكة المكرمة التنموية وما تقدمه من برامج وفعاليات نوعية في مجالات التدريب، والتوطين، وريادة الأعمال، بما يسهم في رفع كفاءة المنشآت وتعزيز استدامتها.

من جانبها، أكدت د. مي طيبة، نائب المدير العام التنفيذي لشركة باب رزق جميل، أن ملتقى «مواسم» يأتي ضمن جهود الشركة المستمرة في دعم التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية، وربط أصحاب العمل بالباحثين عن عمل.

بدورها، أوضحت أ. نجلاء صفدر، مدير عام في شركة باب رزق جميل، أن الملتقى يمثل منصة فاعلة لاختصار مراحل التوظيف، ودعم جاهزية المنشآت خلال المواسم التشغيلية، وفتح آفاق مهنية حقيقية للباحثين عن عمل عبر حلول عملية وسريعة للتوظيف الموسمي.