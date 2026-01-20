شكرا لقرائتكم خبر جامعة الأمير سلطان تنظم معرض التوظيف 2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت جامعة الأمير سلطان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب معرض التوظيف 2026 داخل الحرم الجامعي، والمخصص لطلاب الجامعة؛ بهدف تمكين الطلاب من استكشاف الفرص الوظيفية والتدريبية، والتعرف على متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز فرص التوظيف والتدريب التعاوني والمهني في مختلف القطاعات، وذلك في إطار جهودها المستمرة لدعم طلبتها، ورفع جاهزيتهم المهنية، وربطهم بشكل مباشر بسوق العمل.

وشهد المعرض مشاركة أكثر من 50 جهة من القطاعين الحكومي والخاص، تمثل مجالات متنوعة تشمل الاستشارات، والقطاع المالي، والصناعة، والتقنية، والطاقة، والاتصالات، والخدمات الصحية.

ومن أبرز الجهات المشاركة: وزارة الصناعة والثروة المعدنية، والبنك المركزي السعودي، والمشتري الرئيس، وديلويت، إلى جانب عدد من الشركات والمؤسسات العالمية في مجالات الاستشارات، والتقنية، والطاقة.

ويستمر المعرض 3 أيام متتالية من 18 حتى 20 يناير الحالي من الرابعة مساء وحتى التاسعة مساء.

ويتضمن المعرض أركانا تعريفية للجهات المشاركة، إضافة إلى ورش عمل وجلسات إرشاد مهني تركز على مهارات كتابة السيرة الذاتية، وآليات اجتياز المقابلات الشخصية، ومتطلبات سوق العمل الحالية والمستقبلية، ويتاح للطلاب فرصة التواصل المباشر مع ممثلي الجهات والتعرف إلى فرص تدريب وتوظيف فعلية.

يذكر أن المعرض يأتي ضمن مبادرات جامعة الأمير سلطان التي تندرج تحت مظلة مؤسسة الرياض الخيرية للعلوم والرامية إلى إعداد كوادر وطنية مؤهلة، وتعزيز التكامل بين المخرجات الأكاديمية واحتياجات سوق العمل، بما يواكب مستهدفات التنمية الوطنية.