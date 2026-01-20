شكرا لقرائتكم خبر «صناع مزيج».. من ابتكار واعد إلى منصة محتوى تطلق في المنتدى السعودي للإعلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشهد المنتدى السعودي للإعلام 2026 تدشين منصة «صناع مزيج»، التي تعد أحد مخرجاته الريادية، التي تجسد التحول الرقمي والابتكاري في المشهد الإعلامي الوطني، وتمثل المنصة نموذجا تقنيا متكاملا يخدم صناعة المحتوى الإعلامي، ويسهم في تمكين المواهب السعودية وتحويل الإبداع إلى فرص عمل مستدامة تربط المبدعين بسوق العمل بشكل مباشر وفعَال.

ويأتي تدشين منصة «صناع مزيج» في النسخة الخامسة للمنتدى، الذي يعقد خلال الفترة من 2 إلى 4 فبراير المقبل؛ تتويجا لمسيرة نجاح بدأت بفوزها بالمركز الأول في النسخة الأولى من معسكر الابتكار الإعلامي (Saudi MIB) لعام 2025، وعمل هذا المعسكر حاضنة وطنية لصناعة الابتكار وتحويل الأفكار الواعدة إلى مشاريع مؤثرة على أرض الواقع، واليوم، تظهر المنصة بدعم كامل من المنتدى السعودي للإعلام وجهة أساسية لتمكين الكفاءات الوطنية في تخصصات إعلامية دقيقة تشمل التصاميم المتحركة والثابتة، وكتابة المحتوى بأنواعه، والتعليق الصوتي، والتصوير الفوتوغرافي والفيديو، والمونتاج والإخراج، وإدارة حسابات التواصل الاجتماعي، والتسويق الرقمي، والاستشارات الإعلامية.

وتنسجم رسالة المنصة مع التوجهات الإستراتيجية للمنتدى في دعم الابتكار وبناء الشراكات المحلية والدولية؛ وتهدف منصة «صناع مزيج» إلى توفير بيئة محفزة تدمج بين الإبداع البشري وتقنيات الذكاء الاصطناعي وفرص العمل الحر؛ مما يمنح الشباب السعودي القدرة على تطوير مهاراتهم وبناء أعمال مهنية تعزز حضورهم في السوق، وتسعى الرؤية الخاصة بالمنصة إلى أن تكون الوجهة السعودية الأولى لدعم المستقلين، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تنمية الاقتصاد الإبداعي.

وتستهدف المنصة فئتين رئيستين بشكل مباشر؛ الفئة الأولى وهم ممارسو العمل الحر السعوديون في مجالات صناعة المحتوى المتنوعة من كتاب ومصممين ومصورين ومسوقين، أما الفئة الثانية فتتمثل في الجهات المستفيدة، التي تشمل الأفراد والجهات الحكومية والقطاع الخاص التي تبحث عن خدمات إعلامية احترافية تقدم بأيدي كفاءات وطنية مبدعة، ويعزز هذا الربط من جودة المحتوى المحلي ويوفر حراكا اقتصاديا يعتمد على المهارة والابتكار.

ويتضمن التدشين الرسمي للمنصة أهدافا استراتيجية تخدم القطاع الإعلامي، منها إبراز دور المنتدى السعودي للإعلام كحاضنة وطنية للمواهب، وتسهيل بناء شراكات مع المنصات الإعلامية الدولية، وتفعل المنصة مبادرة نوعية تحت وسم #نقول_ونطول لتوفير فرص عمل حر حقيقية، بالتزامن مع حملة إعلامية تسويقية تهدف لرفع الوعي بالقيمة الاقتصادية لصناعة المحتوى، ويدعم وجود المنصة في بوث مخصص داخل المنتدى جذب المهتمين والمؤثرين وتوفير تغطية إعلامية شاملة تبرز دور العمل الحر في تحقيق الدخل المستدام للشباب.

وتكرِس منصة «صناع مزيج» ثقافة العمل المهني المستقل وتدعم الاقتصاد الوطني عبر تحويل المهارات الفردية إلى مؤسسات إبداعية مصغرة، فالاستثمار في هذه المنصة يمثل استثمارا في العقل السعودي المبدع، ويؤكد أن المنتدى السعودي للإعلام يتجاوز كونه حدثا سنويا ليصبح منصة إنتاجية تصنع الحلول وتفتح الآفاق أمام الأجيال القادمة في عالم الإعلام الرقمي والتقني.