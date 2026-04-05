"ليدار للاستثمار" تختتم مشاركتها في "مكة بيلدكس 2026" بإقبال لافت على مشروع "دار مكة"

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت "ليدار للاستثمار" الشركة الرائدة في قطاع التطوير العقاري بالمملكة؛ مشاركتها كراعي رئيسي في معرض "مكة بيلدكس 2026"، الذي أُقيم في مركز غرفة مكة المكرمة للمعارض والفعاليات، وسط حضور نوعي ضم نخبة من المطورين والمستثمرين والخبراء في قطاع التطوير العقاري.

وشهد جناح ليدار (M9) إقبالاً لافتًا من الزوار والمهتمين، حيث استعرضت الشركة مشروعها "دار مكة" ضمن "وجهة بوابة مكة"، وذلك بالشراكة الاستراتيجية مع (NHC)، وقد حظي المشروع باهتمام واسع نظرًا لموقعه الاستراتيجي داخل حدود الحرم، إلى جانب تصاميمه العصرية وقيمته التنافسية التي تلبي تطلعات مختلف شرائح العملاء، ما يعزز من جاذبيته الاستثمارية والسكنية.

كما حظي جناح "ليدار" باهتمام رسمي، تمثّل في حضور الأمين العام لغرفة مكة المكرمة الدكتور ثامر أحمد باعظيم، الذي أشاد بجهود الشركة ودورها الفاعل في دعم وتنمية القطاع العقاري، وتعزيز جاذبيته الاستثمارية، مؤكدًا أن ما يشهده القطاع من حراك متسارع يعكس حجم الفرص الواعدة، والدور المتنامي للمطورين الوطنيين في تقديم مشاريع نوعية تواكب مستهدفات التنمية العمرانية وتدعم جودة الحياة في المملكة.

من جانبه، أوضح سعود العجمي الرئيس التنفيذي لشركة "ليدار للاستثمار"، أن مشاركة الشركة في معرض "مكة بيلدكس 2026" تأتي امتدادًا لاستراتيجيتها الرامية إلى تعزيز حضورها في السوق العقاري، مؤكدًا أن المعرض يشكل منصة مهمة للتواصل مع كبرى الشركات والمستثمرين والخبراء، واستعراض أحدث المشاريع السكنية التي تسهم في تطوير المشهد العمراني في المملكة.

ويُعد معرض "مكة بيلدكس" من أبرز الفعاليات المتخصصة في قطاعي العقار والبناء بالمملكة، حيث يجمع تحت مظلته نخبة من الشركات والمطورين والخبراء، ويستعرض أحدث الحلول والتقنيات التي تدعم نمو هذه القطاعات الحيوية. وقد تم افتتاح المعرض برعاية مساعد الأمين العام لغرفة مكة المكرمة محمد الأحمري، في خطوة تعكس أهمية الحدث ومكانته المتنامية على خارطة الفعاليات العقارية في المملكة.

وتواصل "ليدار للاستثمار" ترسيخ مكانتها كأحد أبرز المطورين العقاريين في المملكة، من خلال تطوير مشاريع نوعية ترتكز على الجودة وتعزز الثقة، وتقدم قيمة مستدامة تلبي تطلعات السوق وتواكب مستهدفات التنمية العمرانية.