شكرا لقرائتكم خبر الرزان.. متحف صخري مفتوح بالليث يجسد التفاعل المستمر بين الرياح والماء والصخر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تبرز منطقة رزان بوصفها نموذجا فريدا للتكوينات الصخرية بوصفها أصلا جيولوجيا عالي القيمة، تشكل عبر آلاف السنين بفعل عوامل التعرية والمناخ؛ لتنهض اليوم بوصفها منصة طبيعية مكشوفة تروي قصة المكان. وتقع الرزان على كتلة صخرية مرتفعة نسبيا، شمال محافظة الليث بمنطقة مكة المكرمة، على بعد يقدر بنحو (60 - 70) كلم، محاطة من الشمال الغربي بوادي سعْيا، ومن الجنوب الشرقي بوادي مِركوب، في تموضعٍ منحها عزلة طبيعية وحماية (جيومورفولوجية) حافظت على ملامحها الطبيعية الخام. وتتوزع التكوينات الصخرية في رزان على هيئة كتل متراصة، وحافات حجرية متدرجة، وأسقف طبيعية نحتتها السيول الموسمية؛ لتشكل مشهدا بصريا عالي التباين بين الصخر الصلد والفراغ، وبين الارتفاع والانحدار، كما تكشف هذه التكوينات عن تاريخ طويل من التفاعل بين الماء والحجر، حيث تظهر القنوات الدقيقة وأثر الجريان على الأسطح؛ بما يعكس ديناميكية جيولوجية مستمرة. وتبرز في الموقع الأحواض الصخرية الطبيعية، التي تشكلت بفعل النحت المائي، وكانت تمثل خزانات موسمية تجمع مياه الأمطار؛ مما يجعلها عنصرا وظيفيا ضمن المنظومة الطبيعية، لا مجرد ظاهرة جمالية؛ وقد اعتمد عليها سكان المنطقة قديما كمورد مائي مكمل للآبار القريبة، وفي مقدمتها بئر خضراء، في نموذج يبين كيف تحولت التكوينات الصخرية إلى بنية تحتية طبيعية قبل نشوء الحلول الهندسية الحديثة.

كانت هذه تفاصيل خبر الرزان.. متحف صخري مفتوح بالليث يجسد التفاعل المستمر بين الرياح والماء والصخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.