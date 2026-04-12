قصر خراش.. شاهد تاريخي على العمارة الدفاعية في منطقة حائل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعد قصر خراش أحد أبرز المعالم التاريخية في منطقة حائل، ويقع في قرية فيد الأثرية التي شكلت محطة رئيسة على طريق الحج والتجارة عبر العصور الإسلامية، حيث يبرز القصر بطابعه المعماري الدفاعي الذي يعكس أهمية الموقع ودوره في حماية القوافل ومراقبة الطرق.

وشيد القصر من الحجارة السوداء البازلتية المنتشرة في المنطقة، في أسلوب يعكس انسجام العمارة المحلية مع البيئة الطبيعية، ويجسد مهارة الإنسان في توظيف الموارد المتاحة لخدمة الأغراض الأمنية والعسكرية آنذاك.

وصمم قصر خراش ليؤدي دورا محوريا في تأمين طرق القوافل، إذ يضم أبراج مراقبة وعناصر دفاعية متكاملة، فيما يصل ارتفاع سوره إلى نحو 7 أمتار، مما يعكس أهميته العسكرية وقدرته على التحصن والحماية.

ويمثل القصر شاهدا حيا على العمارة الدفاعية القديمة، ويجسد جانبا من تاريخ الاستقرار البشري والتنظيم العمراني في قرية فيد، التي ارتبط اسمها تاريخيا بخدمة الحجاج والمسافرين، وأسهمت في ازدهار الحركة الاقتصادية والاجتماعية في تلك الحقبة.

ويحظى قصر خراش باهتمام الجهات المعنية بالتراث الوطني، ضمن جهودها الرامية إلى حماية المواقع الأثرية وتوثيقها، وتعزيز حضورها الثقافي والسياحي، بما يسهم في إبراز العمق التاريخي والحضاري لمنطقة حائل، ودعم مستهدفات السياحة الثقافية في المملكة.