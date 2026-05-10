«خيام كدانة الخيف» تطوير يعزز جودة إسكان الحجاج في منى

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل شركة كدانة للتنمية والتطوير الذراع التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، تنفيذ مشروع خيام كدانة الخيف بمشعر منى بالشراكة مع وزارة الحج والعمرة، ضمن منظومة المشاريع التطويرية الهادفة إلى تحسين تجربة ضيوف الرحمن ورفع كفاءة البنية التحتية في المشاعر المقدسة، استعدادا لموسم الحج لعام 1447هـ.

وأوضحت الشركة أن المشروع يمتد على مساحة إجمالية تقدر بأكثر من 24 ألف م2، ويتوزع على موقعين رئيسيين في مشعر منى: الموقع العلوي على طريق الملك عبدالعزيز، والموقع السفلي خلف مسجد الخيف؛ ويهدف هذا التوزيع الجغرافي إلى تحسين انسيابية الإقامة وتسهيل وصول الحجاج إلى المرافق الحيوية في المشعر.

ويشتمل مشروع «خيام كدانة الخيف» على مرافق متكاملة صممت وفق أعلى المعايير، تضم صالات طعام ومناطق مفتوحة، إلى جانب تجهيزات خدمية وإدارية متطورة تدعم كفاءة التشغيل؛ ويرتكز المشروع على تنفيذ وحدات سكنية بنماذج خيام حديثة توفر حلولا فعالة للتهوية والتظليل، مما يعزز من راحة الحجاج ويضمن بيئة سكنية منظمة تليق بضيوف الرحمن.

كما يسهم المشروع في دعم تكامل الخدمات داخل المشعر، من خلال مواءمته مع مشاريع البنية التحتية والخدمات المساندة، بما في ذلك شبكات المياه والطاقة، وأنظمة السلامة، بما يعزز من جاهزية المواقع ويضمن استدامة الأداء التشغيلي خلال فترات الذروة.

وتؤكد «كدانة» من خلال هذا المشروع استمرار التزامها بدورها بصفتها مطورا رئيسا للمشاعر المقدسة، عبر تنفيذ مشاريع نوعية تسهم في الارتقاء بتجربة ضيوف الرحمن، وتحقيق بيئة تشغيلية متكاملة تواكب تطلعات القيادة الرشيدة في خدمة الحجاج.