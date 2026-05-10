المملكة تدشن مبادرة «طريق مكة» في السنغال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت السعودية مبادرة «طريق مكة»، في جمهورية السنغال بمطار بليز دياغني الدولي، وذلك بحضور مدير عام الجوازات المكلف اللواء الدكتور صالح بن سعد المربع، والقائم بأعمال سفارة المملكة في السنغال محمد بن غازي العتيبي، والأمين العام لوزارة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية والسنغاليين في الخارج خار جوف.

وتهدف مبادرة «طريق مكة» إلى توفير خدمات ذات جودة عالية لضيوف الرحمن من الدول المستفيدة منها إلى المملكة، ويشمل ذلك استقبالهم وإنهاء إجراءاتهم في بلدانهم بسهولة ويسر، بدءا من إصدار تأشيرة الحج الكترونيا وأخذ الخصائص الحيوية، مرورا بمهام المديرية العامة للجوازات لإنهاء إجراءات الدخول إلى المملكة من مطار بلد المغادرة بعد التحقق من توافر الاشتراطات الصحية، وترميز وفرز الأمتعة وفق ترتيبات النقل والسكن في المملكة، والانتقال مباشرة إلى الحافلات لإيصالهم إلى مقار إقامتهم في منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، بمسارات مخصصة، في حين تتولى الجهات الشريكة إيصال أمتعتهم إليها.