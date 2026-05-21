الهيئة العامة للإحصاء تشارك في الاجتماع الثاني والأربعين للمجموعة رفيعة المستوى بالأمم المتحدة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت الهيئة العامة للإحصاء في أعمال الاجتماع الثاني والأربعين للمجموعة رفيعة المستوى للشراكة والتنسيق وبناء القدرات في مجال للإحصاءات لأجندة التنمية المستدامة 2030 (HLG-PCCB) التابعة للأمم المتحدة، والذي عُقد افتراضيًا بمشاركة رؤساء المكاتب الإحصائية وممثلي المنظمات والأجهزة الإحصائية الإقليمية والدولية الأعضاء في المجموعة.

وجاء الاجتماع ضمن أعمال التحضير لمنتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات، والمقرر عقده في مدينة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر 2026، حيث ناقش الاجتماع مستجدات البرنامج العام للمنتدى وترتيبات الاستضافة، إلى جانب عدد من المبادرات الدولية المرتبطة بحوكمة البيانات وتمويل التنمية وبناء القدرات الإحصائية.

وأكد رئيس الهيئة العامة للإحصاء فهد بن عبد الله الدوسري خلال الاجتماع استمرار التقدم في أعمال التحضير والاستعداد لاستضافة المملكة للمنتدى والتنسيق مع شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة والشركاء الدوليين، بما يعكس جاهزية المملكة لاستضافة هذا الحدث الدولي المتخصص ويعزز مكانتها كشريك فاعل في دعم أجندة البيانات والإحصاء على المستوى الدولي.

وأشار الدوسري إلى استمرار أعمال “الطريق إلى الرياض” التي تسهم في تعزيز الحوار الدولي وتبادل الخبرات حول البيانات والإحصاء والابتكار، إضافةً إلى دعم التعاون بين الجهات والمؤسسات الدولية ذات العلاقة بما يسهم في تطوير الأنظمة الإحصائية وتعزيز الاستفادة من البيانات الإحصائية في دعم السياسات وصناعة القرار، مؤكدًا أن المملكة تتجه إلى دعم كافة الجهود والمبادرات الدولية المرتبطة بالبيانات والتنمية المستدامة.

الجدير بالذكر أن منتدى الأمم المتحدة العالمي السادس للبيانات 2026 يعدُ أحد أبرز المحافل الدولية المعنية بالبيانات والتنمية المستدامة حيث يجمع نخبة من ممثلي الحكومات والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني لمناقشة مستقبل البيانات الإحصائية ودورها في دعم السياسات العامة وتعزيز الابتكار العالمي، حيث تأتي استضافة الرياض لهذا الحدث تأكيدًا على الثقة الدولية بمكانة المملكة وقدراتها في مجالات البيانات والإحصاء.