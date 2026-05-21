أمانة جدة تُغلق موقعًا عشوائيًا وتُتلف 9 أطنان من الأغذية الفاسدة شرق المحافظة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتلفت أمانة محافظة جدة نحو 9 أطنان من المواد الغذائية الفاسدة، وأغلقت موقعًا عشوائيًا شرق المحافظة, بعد رصد مخالفات صحية وبيئية داخل الموقع، ضمن حملة ميدانية مشتركة لمتابعة الأنشطة المخالفة وحماية الصحة العامة.

وأوضح المدير العام لرصد ومعالجة الظواهر السلبية ياسر بن سراج بخش أن الفرق الرقابية باشرت الموقع ميدانيًا، ورصدت تشغيل النشاط بطرق عشوائية دون الحصول على تراخيص نظامية، إلى جانب غياب كامل للاشتراطات الصحية والبلدية، وتدنٍ حاد في مستوى النظافة العامة، مع انتشار الحشرات والقوارض داخل مناطق التحضير والتخزين.

وبيّن أن المعاينة كشفت استغلال ثلاث غرف داخل الموقع لسكن العمالة، إضافة إلى استخدام معدات متهالكة وملوثة في عمليات التحضير والتجهيز بطرق عشوائية، كما ضُبطت كميات كبيرة من المواد الغذائية والمواد الأولية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الموقع، تبيّن تجهيزها وتخزينها في بيئة ملوثة ومن مواد منتهية الصلاحية، ما استدعى مصادرة كامل المضبوطات وإتلافها فورًا حفاظًا على الصحة العامة.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية صادرت جميع المعدات والآلات المستخدمة داخل الموقع، فيما جرى إتلاف كامل المواد الغذائية المضبوطة بوزن إجمالي قُدر بنحو 9 أطنان، وإغلاق الموقع تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات بحق المخالفين، وذلك بدعم من بلدية أم السلم الفرعية وبمشاركة وزارة التجارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والدفاع المدني، وفرق الضبط الميداني.

ولفت إلى أن تأتي الحملة ضمن جهود أمانة محافظة جدة لمتابعة الأنشطة المخالفة والحد من الممارسات غير النظامية التي تمس الصحة العامة، داعيًا المواطنين والمقيمين إلى الإبلاغ عن أي ملاحظات عبر تطبيق بلدي أو مركز البلاغات الموحد (940).