شكرا لقرائتكم خبر «أدبي الحدود الشمالية» يصدر ديوان «الحرف اليدوية... تاريخ وإتقان» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أصدر النادي الأدبي الثقافي بمنطقة الحدود الشمالية ديوان «الحرف اليدوية... تاريخ وإتقان» ضمن سلسلة إصداراته الثقافية، ليحمل الرقم (121) في سجل منشوراته، ويأتي في إطار الجهود الثقافية الرامية إلى توثيق الموروث الوطني وإبراز القيمة الحضارية للحرف اليدوية بوصفها أحد المكونات الأصيلة للهوية الثقافية السعودية.

ويقع الديوان في 107 صفحات، ويضم مجموعة من القصائد الشعرية التي استلهمت من الأعمال الأدبية المشاركة في الفعالية الشعرية التي أطلقها النادي احتفاء بعام الحرف اليدوية، حيث يستحضر الشعراء عبر نصوصهم تاريخ الحرف التقليدية ومكانتها في حياة المجتمع، وما جسدته من مهارات متوارثة وخبرات تراكمت عبر الأجيال.

ويقدم الديوان قراءة شعرية للموروث الحرفي السعودي، مستلهما قصص الكفاح والإبداع التي سطرتها أيادي الآباء والأجداد في مختلف المهن والصناعات التقليدية، ومبرزا ما تمثله تلك الحرف من رصيد ثقافي وإنساني يعكس قيم العمل والإتقان والارتباط بالبيئة المحلية.