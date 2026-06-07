«الشؤون الدينية» تنفذ مبادرات وبرامج لخدمة الزائرات بالمسجد النبوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنفذ رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي عددا من المبادرات النوعية؛ بهدف تعزيز القيم الإيمانية والإنسانية، والارتقاء بالخدمات المقدمة للزائرات، وإثراء تجربتهن الدينية والمعرفية داخل المسجد النبوي.

وشملت المبادرات مبادرة «عطاء»، التي تهدف إلى تعزيز قيم البذل والعطاء لدى المتطوعات وتقدير جهودهن في خدمة زائرات المسجد النبوي، من خلال تقديم الهدايا الرمزية والرسائل التحفيزية التي تسهم في دعم العمل التطوعي وترسيخ ثقافة العطاء. وأطلقت الحلقات والمقارئ النسائية برئاسة الشؤون الدينية مبادرة «تقبل الله طاعتكن» لاستقبال الزائرات والترحيب بهن داخل المصليات النسائية عقب أدائهن لشعيرة الحج، بما يعزز تجربة القاصدات، ويرسخ القيم الإيمانية، ويجسد رسالة المسجد النبوي في العناية بزائراته وخدمتهن.

وتأتي هذه المبادرات ضمن جهود رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الرامية إلى تطوير منظومة الخدمات النسائية، وتعزيز البرامج التوعوية والإرشادية بمختلف اللغات، بما يسهم في تقديم تجربة دينية ومعرفية متميزة لزائرات المسجد النبوي.