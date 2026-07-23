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أخبار من السعودية.. مبادرة تُحدث أثرًا.. 740 شتلة تعزز الغطاء النباتي في مسلخ غرب مكة

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حذيفة القرشي - جدة  0 تبليغ

  • أخبار من السعودية.. مبادرة تُحدث أثرًا.. 740 شتلة تعزز الغطاء النباتي في مسلخ غرب مكة 1/3
  • أخبار من السعودية.. مبادرة تُحدث أثرًا.. 740 شتلة تعزز الغطاء النباتي في مسلخ غرب مكة 2/3
  • أخبار من السعودية.. مبادرة تُحدث أثرًا.. 740 شتلة تعزز الغطاء النباتي في مسلخ غرب مكة 3/3

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، ممثلًا بقسم القطاع غير الربحي والحلول الزراعية، مبادرة لتشجير مسلخ غرب مكة، تم خلالها زراعة 740 شتلة، في إطار جهوده لتعزيز الغطاء النباتي وتحسين البيئة المحيطة، ودعم مستهدفات مبادرة الخضراء.
وتهدف المبادرة إلى توسيع الرقعة الخضراء وتهيئة بيئة أكثر استدامة داخل مرافق الموقع، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي وتشجيع المشاركة المجتمعية في تنفيذ المبادرات ذات الطابع البيئي.
مبادرة تُحدث أثرًا.. 740 شتلة تعزز الغطاء النباتي في مسلخ غرب مكة

سلسلة مبادرات


وأوضح مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدسة، المهندس غالب بن يحيى حامظي، أن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة من المبادرات التي تنفذها الوزارة لتنمية الغطاء النباتي وتعزيز الاستدامة البيئية.
مبادرة تُحدث أثرًا.. 740 شتلة تعزز الغطاء النباتي في مسلخ غرب مكة

وأشار إلى أن مثل هذه الجهود تسهم في تحسين جودة الحياة، وتعزز دور المجتمع في حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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