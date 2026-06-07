«العاصمة المقدسة» تختتم مبادراتها التطوعية في الحج بمشاركة 9,300 متطوع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت أمانة العاصمة المقدسة أعمال ومبادرات المشاركة المجتمعية والتطوع لموسم حج 1447هـ، التي نفذت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة تحت شعار «وطهر بيتي»، وذلك ضمن منظومة متكاملة من البرامج والمبادرات التطوعية الهادفة إلى دعم جهود خدمة ضيوف الرحمن، وتعزيز مشاركة أفراد المجتمع والقطاع غير الربحي في موسم الحج. وحققت الأمانة خلال الموسم عددا من المؤشرات النوعية، حيث شارك أكثر من 9,300 متطوع ومتطوعة عبر 42 مركزا تطوعيا في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، قدموا ما يزيد على 620,000 ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 708,000 حاج، بمشاركة 41 جهة مساهمة مجتمعيا و34 جمعية ومؤسسة غير ربحية، أسهمت جميعها في تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج الميدانية والخدمية والتوعوية داخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة. وفي إطار التكامل الوطني بين الجهات البلدية، استضافت أمانة العاصمة المقدسة خلال هذا العام مبادرة «معسكر بلدي للتطوع» التي تنفذ تحت إشراف وزارة البلديات والإسكان، وبدعم وتمكين من أمانة العاصمة المقدسة، وبمشاركة جميع أمانات المناطق في المملكة؛ بهدف توحيد الجهود التطوعية البلدية لخدمة الحجاج منذ وصولهم إلى منافذ المملكة البرية والجوية والبحرية حتى مغادرتهم بعد إتمام مناسك الحج.

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