شكرا لقرائتكم خبر أمانة جدة تفعل اليوم العالمي لسلامة الغذاء لمنسوبيها بالتعاون مع وقاية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت أمانة محافظة جدة بالتعاون مع هيئة الصحة العامة "وقاية: فعالية توعوية بمناسبة اليوم العالمي لسلامة الغذاء استهدفت منسوبي الأمانة، بهدف رفع مستوى الوعي بالممارسات الغذائية الآمنة وأهمية الالتزام باشتراطات السلامة الغذائية.

وأوضح مدير عام الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ماجد بن عمر السلمي، أن الفعالية تسهم في تعزيز المعرفة بالمفاهيم الأساسية لسلامة الغذاء، ورفع مستوى الوعي بالإجراءات الوقائية التي تحافظ على صحة الأفراد وتحد من المخاطر المرتبطة بالغذاء.

وبيّن أن الفعالية تضمنت عددًا من المحاور التوعوية، من أبرزها أساليب حفظ الأغذية وتداولها بشكل صحي، والوقاية من التلوث الغذائي، والتعريف بالممارسات السليمة التي تساعد على ضمان سلامة الغذاء في مختلف مراحل إعداده واستهلاكه.

وتأتي هذه الفعالية ضمن برامج الأمانة المجتمعية ممثلة في قسم الفعاليات، الهادفة إلى نشر الوعي الصحي بين منسوبي الأمانة، وترسيخ السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالصحة العامة وجودة الحياة.