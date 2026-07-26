دار المعدات السعودية تعلن ترسية مشروع مع وزارة الصحة بقيمة 199.75 مليون ريال

كشفت نتائج مجموعة سليمان الحبيب للخدمات الطبية بالربع الثاني من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 12.12%، مقارنة بأرباح الشركة في الربع المماثل من عام 2025.

ووفقا لبيان الشركة على موقع السوق السعودية "تداول" اليوم الأحد، ارتفع صافي الربح إلى 662.66 مليون ريال، بالربع الثاني من عام الحالي، مقابل أرباح بلغت 591.02 مليون ريال بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن الارتفاع في صافي الربح يعود بشكل رئيسي إلى نمو الإيرادات، والنمو المستمر في أعداد المراجعين، والتحسن المتزايد في مستويات النشاط التشغيلي، مما ساهم في رفع كفاءة المجموعة في تغطية التكاليف الثابتة.

وأشأرات إلى أن أثر التكاليف المرتبطة بالمستشفيات حديثة التشغيل ضمن شبكة توسعات المجموعة، حدّ جزئياً من هذا النمو، إذ لا تزال هذه المستشفيات في مرحلة التدرج التشغيلي، والتي تتزايد مساهمتها في الإيرادات تدريجياً مع تقدمها نحو الوصول لمستويات الاستخدام الأمثل لطاقتها التشغيلية.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 31.67% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 503.29 مليون ريال.

وأظهرت نتائج الشركة بالربع الثاني من عام 2026 ارتفاع الربح التشغيلي إلى 770.41 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 644.87 مليون ريال بالربع المماثل من عام 2025، بارتفاع نسبته 19.47%.

وارتفع إجمالي المبيعات/الايرادات بنسبة 18.38%، خلال الربع الثاني من العام الحالي، إلى 4.01 مليار ريال، مقارنة بـ 3.38 مليار ريال، للفترة نفسها من العام الماضي.

وكشفت نتائج الشركة بالنصف الأول من عام 2026، ارتفاع صافي الأرباح بشكل طفيف إلى 1.17 مليار ريال، مقابل أرباح بلغت 1.14 مليار ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته 1.56%.