شكرا لقرائتكم خبر غرفة مكة المكرمة تستضيف الحفل السنوي لرئاسة الشؤون الدينية بمناسبة نجاح موسم الحج والعمرة 1447هـ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استضافت غرفة مكة المكرمة الحفل السنوي لرئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي بمناسبة نجاح أعمال موسم الحج والعمرة لعام 1447هـ، وذلك بمقر الغرفة، برعاية وتشريف معالي رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، وبحضور أصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام وعدد من القيادات والمسؤولين والشركاء من مختلف القطاعات.

وكان في استقبال الضيوف عضو مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الأستاذ فيصل بن قايد، وأمين عام الغرفة الدكتور ثامر باعظيم، حيث شهد الحفل حضور ممثلين عن الجهات الحكومية والأمنية والتعليمية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

وتضمّن الحفل استعراضًا لأبرز المنجزات والمبادرات والبرامج التي نفذتها رئاسة الشؤون الدينية خلال عام 1447هـ، إلى جانب تسليط الضوء على الجهود المبذولة في خدمة الحجاج والمعتمرين والزوار، وما تحقق من نجاحات خلال موسمي العمرة والحج، والبرامج الإثرائية والتوعوية التي أسهمت في تعزيز تجربة القاصدين ورفع جودة الخدمات المقدمة لهم.

وعلى هامش الحفل، استقبل الأمين العام لغرفة مكة المكرمة أصحاب الفضيلة أئمة المسجد الحرام وسعادة رئيس جامعة الطائف، واطلع الضيوف على دور الغرفة وأنشطتها ومبادراتها في دعم قطاع الأعمال وخدمة التنمية الاقتصادية بالعاصمة المقدسة.

وفي لفتة تقديرية، ثمّنت غرفة مكة المكرمة جهود رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي في خدمة ضيوف الرحمن، وقدّمت إهداءً تذكاريًا لمعالي رئيس الشؤون الدينية الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ تقديرًا للنجاحات المتحققة خلال موسم الحج والعمرة لعام 1447هـ، وما تقدمه الرئاسة من برامج ومبادرات تسهم في إثراء تجربة قاصدي الحرمين الشريفين.

وتأتي استضافة غرفة مكة المكرمة لهذا الحفل امتدادًا لدورها في دعم المبادرات الوطنية وتعزيز الشراكات المؤسسية مع مختلف الجهات العاملة في خدمة ضيوف الرحمن، بما يسهم في الارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير الخدمات المقدمة لقاصدي الحرمين الشريفين.