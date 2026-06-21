شكرا لقرائتكم خبر حين يتحول العطاء إلى تنمية.. عبير أبوسليمان في أمسية حوارية بالرياض الخميس المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف مسرح "ذاستيج" في الرياض مساء الخميس المقبل أمسية حوارية مع عبير جميل أبوسليمان، الرئيس التنفيذي للجمعية النسائية الخيرية الأولى، ضمن مبادرة "المسرح" التي ينظمها المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، وذلك في لقاء يحمل عنوان: «من التطوع الفردي إلى الأثر المؤسسي: تجربة في قطاع الرابح فيه هو المجتمع».

وتأتي الأمسية في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها القطاع غير الربحي في المملكة، والذي أصبح أحد المسارات الرئيسة الداعمة للتنمية الوطنية وتعزيز المشاركة المجتمعية، حيث يتناول اللقاء رحلة الانتقال من العمل التطوعي التقليدي إلى بناء مؤسسات تنموية قادرة على إحداث أثر مستدام وقياس نتائجه على المجتمع.

ومن المنتظر أن تستعرض أبوسليمان أبرز المحطات التي أسهمت في تطوير مفهوم العمل الخيري والتنموي، متوقفة عند التحديات والفرص التي تواجه المبادرات المجتمعية، وكيف يمكن تحويل الأفكار الفردية إلى مشاريع مؤسسية تحقق قيمة مضافة وتترك أثراً طويل المدى.

كما تتناول تجربتها في قيادة الجمعية النسائية الخيرية الأولى، إحدى أقدم المؤسسات الخيرية في المملكة، والتي واكبت على مدى عقود تطور القطاع غير الربحي من مرحلة تقديم المساعدات المباشرة إلى تبني نماذج أكثر احترافية ترتكز على التمكين والاستدامة وقياس الأثر.

وتكتسب الأمسية أهمية خاصة لكونها تجمع بين البعد المهني والتجربة الإنسانية، إذ تُعد أبوسليمان من الشخصيات السعودية البارزة التي جمعت بين العمل الاجتماعي والثقافي، وأسهمت في دعم المبادرات التنموية وتعزيز حضور المملكة في عدد من المحافل المحلية والدولية.

ويتوقع أن تستقطب الفعالية المهتمين بالقطاع غير الربحي ورواد المبادرات الاجتماعية والقيادات الشابة والباحثين عن تجارب ملهمة في صناعة التغيير المجتمعي، في حوار يسلط الضوء على التحولات التي يشهدها القطاع ودوره المتنامي في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة من الفعاليات الحوارية التي تهدف إلى إتاحة مساحة للتفاعل مع شخصيات أسهمت في صناعة تجارب مؤثرة في مجالاتها، ونقل الخبرات والمعارف إلى المهتمين بالتنمية والعمل المجتمعي، بما يعزز ثقافة العطاء المؤسسي ويعمق مفهوم الأثر المستدام.