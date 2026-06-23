شكرا لقرائتكم خبر حقول الحبحب بالقصيم.. ثمار الصيف وحكاية عطاء زراعي متجدد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مع حلول فصل الصيف تتوشح مزارع الحبحب «البطيخ» في منطقة القصيم باللون الأخضر، في مشهد زراعي يعكس ما تتمتع به المنطقة من مقومات جعلتها إحدى أبرز مناطق إنتاج وتسويق البطيخ في المملكة، التي أسهمت في ترسيخ مكانتها الزراعية ودعم الأسواق المحلية بمحصول يعد من أكثر الفواكه طلبا خلال الموسم.

ويعد الحبحب من المحاصيل الصيفية التي تشتهر بها منطقة القصيم، إذ تشهد المزارع خلال الموسم حركة متواصلة في عمليات الجني والنقل والتسويق، الأمر الذي ينعكس على تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص عمل موسمية لأصحاب المزارع في عدد من الأنشطة المرتبطة بالإنتاج الزراعي. وتواصل مزارع الحبحب في القصيم أداء دورها في دعم القطاع الزراعي، من خلال الإسهام في توفير المنتجات الطازجة للأسواق الموسمية، وتعزيز مستهدفات التنمية الزراعية والأمن الغذائي بالمملكة.

وخلال جولة ميدانية لـ(واس) بإحدى مزارع الحبحب في المنطقة، بدت الثمار الممتدة على مساحات واسعة شاهدة على جهود المزارعين الذين يواصلون أعمال الحصاد والتجهيز يوميا، مستفيدين من الخبرات الزراعية المتراكمة والبيئة الملائمة التي أسهمت في رفع جودة الإنتاج وكمياته.

وقال عبدالله المروتي أحد المزارعين والمستثمرين في الحبحب: استفدت من المساحات الواسعة في المزرعة من خلال تجهيز محوري كامل للحبحب بسعة 20 هكتارا، استخرجت منه 65 شاحنة من نوع «دينا» محملة كل واحدة منها أكثر من 600 بطيخه، وبلغ كمية الإنتاج للمحوري الواحد نحو 650 طنا من الحبحب. وأضاف أن جودة المنتج وتزايد الإقبال عليه أسهم في تعزيز حضوره بالأسواق، مشيرا إلى أن المزارع التي تعمل على جودة منتجها ونظافته من الآفات، أصبحت وجهة للمتسوقين والزوار الراغبين في التعرف على مراحل زراعة المحصول وقطافه.