تابع الان خبر السعودية تعلن عدد مصابي فيروس هانتا بين الحجاج حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أعلنت وزارة الصحة السعودية في تصريح لوكالة “سبوتنيك” عدم رصد أي حالات إصابة بفيروس هانتا في المملكة، بما في ذلك بين الحجاج الوافدين لأداء مناسك الحج. وقالت الوزارة: “لم تسجل في المملكة أي حالة مؤكدة أو مشتبه بها من حالات الإصابة بالفيروس، والحالة الصحية العامة للحجاج مطمئنة وتخضع للمراقبة المستمرة”.

وأشارت الوزارة إلى أن إدارة الصحة العامة في المملكة تتابع تطورات الوضع المتعلق بتفشي فيروس هانتا، بالتنسيق مع الدول المتأثرة والمنظمات الدولية، مؤكدة أن السلطات تعتبر أن الفيروس لا يشكل تهديداً جسيماً للصحة العامة أو للحجاج.

يُذكر أن تفشيا لفيروس هانتا القاتل حدث مؤخرا على متن سفينة سياحية هولندية تدعى “إم في هونديوس”، كانت في رحلة من الأرجنتين إلى جزر الرأس الأخضر، وأسفر عن وفاة 3 أشخاص.

ووصلت السفينة في الـ 10 من مايو إلى سواحل جزر الكناري، حيث تم إجلاء الركاب، قبل أن تواصل رحلتها مع طاقمها فقط نحو ميناء روتردام الهولندي.

وتؤكد السلطات الصحية العالمية أن فيروس هانتا ينتقل أساسا عبر القوارض وملامسة إفرازاتها، ولا ينتقل بسهولة بين البشر، ما يقلل من احتمالية تحوله إلى وباء واسع النطاق، مع التشديد على أهمية اتخاذ إجراءات وقائية في المناطق الموبوءة.