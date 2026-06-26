تابع الان خبر بحضور مصطفى مدبولي.. “بن سلمان” يستقبل كبار شخصيات موسم الحج حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - استقبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان نيابة عن خادم الحرمين الشريفين خلال حفل الاستقبال السنوي، رئيس الوزراء المصرى، الدكتور مصطفى مدبولى، ضمن كبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين وضيوف الجهات الحكومية ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج الذين أدوا فريضة الحج لهذا العام.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، وصل إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بالمملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، واستقبله رئيس الوزراء بالمطار، الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، ونائب أمين محافظة جدة المهندس علي بن محمد القرني، إلى جانب عدد من قيادات المملكة العربية السعودية.