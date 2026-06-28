شكرا لقرائتكم خبر مكتبة الملك عبدالعزيز العامة تحفظ التراث وتجدد الذاكرة الوطنية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل حفظ التراث الوطني أحد الأهداف الاستراتيجية في مكتبة الملك عبدالعزيز العامة التي تعمل من خلال ذلك على منظومة من الأهداف منها: تعزيز شمولية الوصول إلى المعرفة، وإثراء المحتوى الثقافي والحضاري، وتوليد و إدارة و تنظيم ونشر المحتوى المعرفي، وتنمية وحفظ ونشر المحتوى التراثي، وتعزيز التقدم التقني ورقمنة المحتوى.

وقد دعمت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة أرشيفها المعرفي بأحدث التقنيات المتطورة ليستوعب المادة الثقافية الثرية التي تضمها، خاصة فيما يتعلق بالذاكرة الوطنية من الإبداع والتاريخ وما يتعلق كذلك بالتراث العربي والإسلامي، وقد استوعبت المكتبة التحولات الرقمية والتطور الكبير في حفظ المعلومات، واقتناء المواد المتنوعة من كتب ووثائق وصور نادرة وخرائط ومسكوكات وعملات نادرة، وغيرها من المواد المهمة التي يعود إليها الباحثون والدارسون والمؤرخون وطلاب العلم من أجل دراستها وبحثها علميا. وفي هذا السياق تم تنفيذ عدد من المشاريع الرقمية المختلفة شكلت في مجملها زيادة في عدد القنوات الرقمية، مع تطبيق معايير جودة الخدمات الرقمية وأتمتة الإجراءات التي تعزز من مجالات الأرشفة بمختلف الطرق العلمية، حيث بلغ عدد مقتنيات المكتبة من التراث الثقافي المحولة رقميا 63,476 نسخة.

وتشكل مجموعات التراث بالمكتبة الأيقونة الثقافية الأهم، لأنها تشكل منظومة معرفية لقراءة البعدين الحضاري والتاريخي القديم والمعاصر على مختلف المستويات التي تحفظ تراث المملكة المتنوع، حيث تقتنى المكتبة نحو 218,576 من المقتنيات المتعددة تتوزع كالآتي: 128,904 من الوثائق، و76,45 من المخطوطات، و6318 من العملات والمسكوكات النادرة، و7811 من الصور، و617 خريطة، ومن الكتب النادرة تقتنى المكتبة 34,235 كتابا نادرا، ويحتوى مركز دراسات الفروسية على 4696 مادة متنوعة من الكتب والدراسات والصور، فيما تضم قاعدة بيانات مكتبة الملك عبدالعزيز 28,350 من مختلف المواد الأرشيفية والوثائقية والكتب والنوادر والمخطوطات والصور.

كما قامت بإصدار مجموعات كبيرة من الكتب المتخصصة في تاريخ المملكة وفي العالمين العربي والإسلامي، وإبراز الأوجه المتميزة في الحضارة العربية الإسلامية، فيما تواصل تفعيل منظومتها المعرفية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030.

وتشكل الوثائق الرسمية وغير الرسمية مادة علمية أساسية مهمة في كتابة التاريخ، وتعول الأمم كثيرا على جمع وثائقها وحفظها وإتاحتها أمام الراغبين في دراسة التاريخ، من هنا كان حرص المكتبة على اقتناء الوثائق والكتب النادرة، وخصوصا ما يتعلق بتاريخ الملك عبدالعزيز آل سعود، وتاريخ المملكة وتخصيص جناح لها في المكتبة وبلغ عدد هذه الوثائق التاريخية الوطنية نحو 123,680 وثيقة.

وتضم مكتبة الملك عبدالعزيز العامة في أرشيفها التاريخي الوطني مجموعة من الوثائق النادرة منها: وثائق المجموعة الخاصة لجورج رنتس باللغة الإنجليزية والفرنسية والعربية ، وتغطي الفترة من 1930م-1960م، وتشتمل على مجموعة ضخمة من الوثائق الشخصية والرسمية، والدراسات والأبحاث، والمقالات والقصاصات الصحفية، والمذكرات والتقارير، وأغلبها له صلة وثيقة بتاريخ المملكة. ومن الوثائق المهمة أيضا مجموعة وثائق عبدالرحمن عزام باشا باللغة العربية والإنجليزية: وتغطي الفترة من عام 1925-1960م، ومن بين هذه الوثائق: مقابلة الملك عبدالعزيز لعبدالرحمن عزام، ومناقشة وحوار حول صيغة البروتوكول الخاص بقيام جامعة الدول العربية، وتوحيد الصف العربي.