شكرا لقرائتكم خبر إطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2025-2026 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني للتعليم الالكتروني النسخة الجديدة من المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعامي 2025-2026، في خطوة تمثل تحولا نوعيا في قياس جودة التعليم الرقمي لدى الجهات الحكومية بالمملكة، من خلال الاعتماد على القياس اللحظي للبيانات الحية والربط التقني المباشر. ويهدف المؤشر إلى قياس مستوى جودة التعليم الرقمي وتعزيز الحوكمة القائمة على البيانات ودعم اتخاذ القرار وتحفيز التطوير المستمر، بما يسهم في رفع كفاءة منظومة التعليم والتدريب الرقمي على المستوى الوطني. ويستهدف المؤشر الجهات الحكومية في قطاعي التعليم العالي والتدريب، ويقيس أداءها عبر 4 مؤشرات رئيسة تشمل: تفعيل الموارد التعليمية الرقمية المشتركة، والتكامل بين الجهات، وجودة التعليم الرقمي القائم على البيانات، ونماذج التعلم المرنة القائمة على الشهادات المصغرة.

كانت هذه تفاصيل خبر إطلاق المؤشر الوطني للتعليم الرقمي لعام 2025-2026 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.