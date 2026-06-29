شكرا لقرائتكم خبر معرض الرياح الحمراء وعوالم المرجان يتتبع ذاكرة البحر الأحمر وروابطه الثقافية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يتتبع معرض «الرياح الحمراء وعوالم المرجان»، الذي تحتضنه مساحة «فنون حي» في حي جميل بجدة التفاعلات التاريخية والثقافية والبيئية التي شهدها البحر الأحمر عبر قرون، مستكشفا أثر مسارات التجارة والحج والهجرة في تشكيل ذاكرة المنطقة وروابطها الثقافية، وذلك حتى 26 أكتوبر المقبل.

ويستحضر المعرض البحر الأحمر بوصفه فضاء نابضا لعوالم متشابكة، لا مجرد مسطح مائي معزول، مستعرضا ما خلفته قرون من الحركة والتنقل من آثار مادية ومعنوية تشكلت عبر دروب التجارة ورحلات الحج وقصص النزوح، وما أفرزته من امتدادات إنسانية وثقافية بين ضفتيه.

ومن خلال الأعمال الفنية والمواد الأرشيفية والعناصر الحسية، يسلط المعرض الضوء على الجغرافيات المرجانية والشبكات الساحلية التي تربط جدة بشرق أفريقيا وشبه الجزيرة العربية والمحيط الهندي، فيما توظف الأعمال المعروضة الروائح والملمس والصوت والبقايا المادية بوصفها وسائل بديلة للملاحة، تستحضر تاريخا بيئيا واجتماعيا وتراثيا متعدد الأبعاد.

وتتناول أقسام المعرض المختلفة الأرشيفات المرجانية والممارسات المتوارثة والتيارات التي تحملها الرياح، متأملة سبل حفظ الذاكرة ونقلها وإعادة تشكيلها من خلال القوالب المادية وغير المادية.

ويأتي المعرض ضمن برنامج معارض «فنون حي»، ويقدم معارض فنية ذات طابع متحفي لفنانين ومصممين من المملكة والعالم، إلى جانب برنامج ثقافي متنوع يضم الحوارات والعروض والأفلام وبرامج التعلم وورش العمل والأنشطة الموجهة للأطفال والشباب ومختلف الفئات العمرية.