شكرا لقرائتكم خبر ملتقى المبدعين وجمعية أدبي جازان ينظمان أمسية تستعرض تحولات التجربة الشعرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظم نادي ملتقى المبدعين، بالشراكة مع جمعية أدبي جازان، مساء أمس، أمسية شعرية، بحضور عدد من الشعراء والمهتمين بالأدب، وذلك بمقر الجمعية.

واستعرض الشاعر حسن الصلهبي ملامح تجربته الشعرية، وما تحمله قصائده من تفاعل بين المكان والذاكرة والإنسان، متناولا أبرز محطات مسيرته الإبداعية، وأساليبه في بناء الصورة الشعرية وصياغة النص.

وشهدت الأمسية حوارا مفتوحا تناول العلاقة بين التجربة الحياتية والكتابة، وأثر البيئة في تشكيل النص، وتحولات القصيدة الحديثة، كما استعرضت رؤى الشاعر في بناء القصيدة وتجديد أدواتها بما يواكب تطورات المشهد الأدبي.