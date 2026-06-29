مشاريع تنموية نوعية تعزز مكانة المدينة المنورة وتدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تواصل المدينة المنورة تعزيز مكانتها وجهة دينية وثقافية وسياحية واستثمارية من خلال منظومة متكاملة من المشاريع التنموية النوعية التي أسهمت في تطوير المشهد الحضري والاقتصادي، ورفع جودة الحياة، ودعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وتضم المنظومة التنموية في المدينة المنورة عددا من المشاريع النوعية، ويعد مشروع «رؤى المدينة» وجهة حضرية متكاملة ترتقي بخدمات الضيافة وتجربة ضيوف الرحمن، فيما يعد مشروع «جادة العالم الإسلامي» من المشاريع التي تعزز مكانة المدينة المنورة وجهة عالمية للضيافة والاستثمار.

كما يشكل مشروع «الحي» إضافة نوعية للمشهد السياحي من خلال إبراز الهوية الثقافية والمعمارية للمدينة المنورة، فيما يعد مشروع «بوابة المدينة» مركزا حضريا متكاملا يربط بين خدمات النقل والضيافة والخدمات المساندة في موقع استراتيجي.

وتسهم مشاريع مدينة المعرفة الاقتصادية في دعم التنمية والاستثمار وبناء اقتصاد المستقبل واستقطاب الاستثمارات النوعية، في حين يعزز مشروع أنسنة المنطقة المركزية تطوير الساحات العامة ومسارات المشاة وتحسين المشهد الحضري ورفع جودة البيئة العمرانية.