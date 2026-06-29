غرفة مكة المكرمة تطلق مركز الأوقاف المكية 

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - برعاية الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز آل سعود نائب أمير منطقة مكة المكرمة، تنظم غرفة مكة المكرمة يوم الأربعاء الموافق 1 يوليو 2026 حفل إطلاق مركز الأوقاف المكية بغرفة مكة المكرمة، والندوة المصاحبة تحت شعار "الأوقاف المكية في خدمة ضيوف الرحمن".

ويهدف مركز الأوقاف المكية بغرفة مكة المكرمة إلى تعزيز الدور التنموي للأوقاف، وإبراز الإرث الوقفي في العاصمة المقدسة، ودعم الدراسات والأبحاث المتخصصة، وبناء الشراكات والمبادرات النوعية التي تسهم في تطوير القطاع الوقفي.

ويتضمن برنامج الحفل ثلاث جلسات علمية متخصصة، تُقدَّم خلالها 13 ورقة عمل بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي والفضيلة والأكاديميين والخبراء، لمناقشة تاريخ الأوقاف المكية، والتجارب الوقفية المعاصرة، والابتكار الوقفي، ودور الأوقاف في خدمة ضيوف الرحمن، إلى جانب استعراض مبادرات وطنية وتجارب رائدة تسهم في تعزيز التنمية المستدامة.

ويأتي إطلاق المركز تأكيدًا على أهمية الوقف بوصفه أحد أبرز روافد التنمية المستدامة، وداعمًا رئيسًا لخدمة المجتمع وضيوف الرحمن، وتعزيزًا لمكانة مكة المكرمة مركزًا رائدًا في العمل الوقفي، بما يرسخ ثقافة الوقف ويعظم أثره التنموي والإنساني.