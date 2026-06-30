«سوق الخبازين» بجدة يعود بنكهة صيفية وفعاليات متنوعة

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- بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة جدة تنظيم فعاليات سوق الخبازين، للمرة الثانية احتفاء بمجتمع الخبازين، الذي يشهد نموا ونجاحا، وسط عرض لعدد من المعجنات والفطائر المحلية والعالمية وأنواع من الحلويات المبتكرة، وذلك في حي جميل بجدة. واستعرض السوق على مدار يومين أبرز مخابز ومحال المعجنات في جدة، وكشف عن مواهب عدد من الخبازين المستقلين المبدعين في تحضير المخبوزات، إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل الثقافية. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت محافظة جدة تنظيم فعاليات سوق الخبازين، للمرة الثانية احتفاء بمجتمع الخبازين، الذي يشهد نموا ونجاحا، وسط عرض لعدد من المعجنات والفطائر المحلية والعالمية وأنواع من الحلويات المبتكرة، وذلك في حي جميل بجدة. واستعرض السوق على مدار يومين أبرز مخابز ومحال المعجنات في جدة، وكشف عن مواهب عدد من الخبازين المستقلين المبدعين في تحضير المخبوزات، إلى جانب إقامة عدد من ورش العمل الثقافية. ويوفر السوق فرصةَ لاستكشاف عالم المخبوزات والحلويات وخوض تجربة تذوق مميزة لأجود الأنواع، إذ تمكن المتسوق والزائر من تذوق أطباق خاصة حضرت لهذا السوق، والاستمتاع بأنشطة تفاعلية مستوحاة من عالم المخبوزات، إضافة إلى لقاء عدد من الخبازين المختصين والخبراء.

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