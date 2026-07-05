شكرا لقرائتكم خبر هيئة العقار تنفذ 27 جولة رقابية مشتركة لضمان الامتثال في السوق العقاري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة الجهات الحكومية ذات العلاقة، خلال يونيو الماضي، 27 جولة رقابية مشتركة، شملت زيارة 285 منشأة عقارية في عدد من مناطق المملكة؛ بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام، ولنظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، إضافة إلى ما يتعلق باختصاصات الجهات الحكومية المشاركة. وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، مبينة أن فرقها الرقابية نفذت خلال الفترة نفسها 14,637 عملية تدقيق رقابي ميداني على اللوحات الإعلانية والمكاتب العقارية، أسفرت عن رصد عدد من المخالفات، تمثلت في ممارسة نشاط الوساطة العقارية أو الخدمات العقارية دون الحصول على ترخيص ساري المفعول، وعدم بذل العناية اللازمة للتحقق من صحة المعلومات التي تم الحصول عليها من مالك العقار أو مالك المنفعة، وعدم بيان اسم المرخص أو رقم الترخيص في الإعلانات المتعلقة بالعقار. كما تلقت الهيئة 1,476 بلاغا عقاريا عبر قنواتها المختلفة، جرى التعامل معها ومعالجتها، فيما بلغ عدد عمليات المسح الالكتروني أكثر من 24,377 عملية، حيث تنتهج الهيئة الرقابة الالكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية، وفق الأنظمة واللوائح.