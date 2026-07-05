مسك للفنون يطلق «معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2026 »

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن معهد مسك للفنون، التابع لمؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك)، عن إطلاق النسخة الرابعة من «معرض صالة الأمير فيصل بن فهد للفنون: صيف 2026»، تحت موضوع» طرق المعرفة: الفن كبحث متعدد التخصصات»، بمشاركة أكثر من 30 فنانا من الفنانين السعوديين والمقيمين في المملكة، من العاملين بمختلف الوسائط الفنية، حيث يضم المعرض أكثر من 45 عملا فنيا تتناول الفن بوصفه ممارسة بحثية تسهم في إنتاج المعرفة وفتح مسارات جديدة للتجربة والاستكشاف، بعد دعوة عامة للتسجيل فيه. ويهدف المعرض إلى استكشاف الفن بوصفه أداة للبحث وإنتاج المعرفة، وإتاحة الفرصة أمام الفنانين لتقديم رؤاهم الإبداعية التي تنطلق من التساؤل والتجربة، وتعكس تقاطعات متعددة بين الفن والمجالات الاجتماعية والثقافية.

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