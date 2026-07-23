أخبار من السعودية.. البحرين تتضامن مع المملكة في إجراءاتها للحفاظ على سيادتها وأمنها

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 11:44 مساءً كتب شريف احمد - أكدت وزارة الخارجية البحرينية تضامن مملكة البحرين الكامل مع المملكة العربية السعودية، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية.
وأعربت عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.
وأكدت أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وجددت البحرين دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.
وأعربت عن إدانة مملكة البحرين واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته مليشيا الحوثي المدعومة من إيران، واستهدف سفينة تابعة لشركة سعودية في أثناء إبحارها في البحر الأحمر، ما أدى إلى اشتعال حريق في مقدمة السفينة دون وقوع إصابات.
وأكدت أن ذلك انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وسلامة التجارة الدولية وإمدادات الطاقة.
وجددت البحرين دعوتها للمجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، إلى الاضطلاع بمسؤولياته في وضع حد لهذه الهجمات الإرهابية، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب وسائر الممرات المائية الحيوية، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات، بما يحفظ الأمن والاستقرار الإقليميين والعالميين.
استهداف سفينة في البحر الأحمرقال مصدر مسؤول في هيئة النقل إن السفينة (ENCELIA) التابعة لأحد الشركات السعودية تعرضت لاستهداف خلال إبحارها في البحر الأحمر، ما تسبب في حريق بمقدمة السفينة.
ونقلت قناة الإخبارية عن المصدر تأكيده على سلامة جميع أفراد طاقم السفينة، واتخاذ الجهات المعنية كافة جميع الإجراءات اللازمة لتأمين السفينة وطاقمها وحماية البيئة البحرية.
وأكد أن هذه الاستهدافات تنتهك للقوانين والأعراف الدولية التي تضمن سلامة السفن التجارية وطواقمها.