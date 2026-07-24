أخبار من السعودية.. تقييم متخصص وسرية بيانات.. «التعليم» تنظم رحلة ذوي الإعاقة بـ6 مراحل

الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - اعتمدت وزارة التعليم منظومة متكاملة من ست مراحل لتنظيم رحلة الطالب ذي الإعاقة ببرامج التربية الخاصة. وتهدف الخطوة لتسريع الإجراءات وضمان حصول الطلاب على بيئات تعليمية مناسبة تسهم في تحسين نواتج التعلم. تفاصيل رحلة الطالب وأوضحت الوزارة أن رحلة الطالب تبدأ بالكشف عن الحالة عبر التقارير الطبية المعتمدة أو الملاحظات المدرسية. وتتضمن المرحلة التالية الإحالة لجهات التقييم المختصة ليتولى فريق متعدد التخصصات جمع المعلومات وتحليل الاحتياجات التعليمية بدقة.

وبيّنت أن الخطوات اللاحقة تشمل تحديد أهلية الطالب للاستفادة من البرامج واختيار المكان والخدمات المساندة وفق نتائج التقييم. ويعقب ذلك البدء الفعلي في تنفيذ البرنامج التعليمي مع المتابعة المستمرة لمدى استفادته من الخدمات المقدمة. المحافظة التامة على سرية البيانات وأكدت الوزارة التزام فرق التقييم باستخدام أدوات علمية معتمدة مع المحافظة التامة على سرية بيانات الطلاب. مشيرة إلى إتاحة خيار إعادة التقييم عند الحاجة لضمان استمرار تقديم الرعاية المناسبة لكل حالة بمفردها ووفق تطوراتها.

ولفتت إلى أن هذه المنظومة تسهم في دقة تحديد الاحتياجات وتحقيق أعلى مستويات الجودة لبرامج ذوي الإعاقة. وتعمل الإجراءات المعتمدة على رفع كفاءة الخدمات المقدمة داخل المدارس والمعاهد والمراكز المتخصصة.