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أخبار من السعودية.. طقس الرياض غدًا.. تنبيه من رياح وأتربة على العاصمة و15 محافظة

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واس - الرياض  0 تبليغ

أخبار من السعودية.. طقس الرياض غدًا.. تنبيه من رياح وأتربة على العاصمة و15 محافظة

الدمام في الاثنين 3 أغسطس 2026 03:28 صباحاً كتب شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد من تأثر منطقة الرياض غدًا، بأتربة مثارة مصحوبة برياح نشطة وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية.
وتشمل الحالة التي تبدأ من الساعة 10 صباحًا وتستمر إلى الساعة 7 مساءً العاصمة الرياض ومحافظات الدرعية، وثادق، وحريملاء، ورماح، وضرما، ومرات.

طقس الرياض

كما تشمل، الحريق، والخرج، والدلم، والمزاحمية، وحوطة بني تميم، والزلفي، والغاط، والمجمعة، وشقراء.
طقس السعودية - (أرشيفية)

كان نبه المركز الوطني للأرصاد، من استمرار ارتفاع درجات الحرارة والرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على العديد من المناطق.
وحسب بيان الأرصاد؛ أشار إلى أن درجات الحرارة العظمى تظل مرتفعة على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة.
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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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