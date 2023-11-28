باريس سان جيرمان ونيوكاسل بين رحى الثأر والمصير

ياسر رشاد - القاهرة - باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، مباراة فرضت نفسها كواحدة من أقوى مواجهات دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي بالنظر إلى النتائج والقيمة التسويقية للفريقين في السنوات الأخيرة من جهة ومن أخرى تحمل في طياتها الثأر والمصير في صراع المعترك الأوروبي.

رحى الثأر والمصير

يدخل باريس سان جيرمان اللقاء بهدف الثأر من خسارته الثقيلة أمام نيوكاسل برباعية مقابل هدف في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وفي الجهة الأخرى يخشى نيوكاسل من المصير المظلم بالخروج من الباب الخلفي للمعترك الأوروبي حال خسارته من عملاق فرنسا.

مجموعة الموت

قبل انطلاق غمار الجولة الخامسة تتساوى حظوظ الفرق الأربعة بشأن التأهل للأدوار الإقصائية، حيث يتصدر بوروسيا دورتموند برصيد 7 نقاط ويليه باريس سان جيرمان بفارق نقطة واحدة، ويتذيل نيوكاسل ترتيب المجموعة بأربع نقاط ويسبقه ميلان بنقطة واحدة في المركز الثالث، ومن المتوقع أن تشكل الجولة الخامسة ملامح الفرق المتأهلة إلى دور ثمن النهائي أو على الأقل إبعاد فريق من المنافسة قبل جولة الحسم الأخيرة.

ويستقبل ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية، مباراة باريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد، مساء اليوم الثلاثاء، عند دقات العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشرة بتوقيت السعودية وستذاع أحداثها عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق البث التليفزيوني في منطقة الشرق الأوسط لبطولة دوري أبطال أوروبا.