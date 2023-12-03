موعد مباراة الأهلي وشباب بلوزداد المقبلة بدوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، لاستضافة نظيره شباب بلوزداد الجزائري ، التاسعة مساء يوم الجمعة المقبل الموافق 8 ديسمبر الجاري على ملعب ستاد السلام ، لحساب الجولة الثالثة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
ومن المقرر إذاعة اللقاء عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس ، الناقل الفضائي الحصري للمواجهات الأفريقية على صعيدي الأندية والمنتخبات.
كان الأهلي قد أنهى مواجهة الجولة الثانية بالأمس أمام يانج أفريكانز التنزاني بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله ، خلال اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير .
وحقق الأهلي انتصارًا عريضًا في الجولة الأولى على ميدياما الغاني بثلاثية من دون رد ، على ملعب السلام.
تصريحات المدرب العام للأهلي ..
على صعيد متصل ، أكد سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على أن الفريق كان هدفه الفوز على يانج أفريكانز في تنزانيا لا سيما أن اللاعبين أتيحت لهم العديد من الفرص المؤكدة والتي لم تستغل، لافتًا إلى أن التعادل قد يكون مرضيًا بعدما وضع الأهلي على صدارة ترتيب المجموعة الرابعة بدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا برصيد 4 نقاط.
وأضاف قمصان خلال تصريحاته بالأمس في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة : جميع التغييرت كانت هجومية أمام يانج أفريكانز من أجل حسم المباراة، ونواصل العمل على علاج ظاهرة إهدار الفرص.
وأشاد المدرب العام باللاعبين الذين شاركوا خلال الشوط الثاني، مؤكدًا أن جميع البدلاء قدموا مردودًا قويًّا، وأن عودة لاعب بحجم عمرو السولية للمشاركة مع الفريق إضافة كبيرة لما يمتلكه من خبرة كبيرة.
وأكد قمصان أن اللاعبين بذلوا مجهودًا بدنيًّا كبيرًا في ظل الأجواء بتنزانيا، وأمام فريق يانج أفريكانز القوي والمميز.
وواصل المدرب العام أن الفريق افتقد جهود محمد عبد المنعم بسبب كدمة في كاحل القدم، وأن الجهاز الفني دائمًا ما يكون لديه الثقة في جميع اللاعبين، مشيدًا بما قدمه الثنائي رامي ربيعة وياسر إبراهيم خلال المباراة.
واختتم سامي قمصان تصريحاته مشددًا على أن الأهلي مطالب بحسم جميع المباريات على ملعبه، خاصة المباراة المقبلة أمام شباب بلوزداد في الجولة الثالثة من دور المجموعات.