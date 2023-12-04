حكم مباراة الزمالك وساجرادا الأنجولي في الكونفيدرالية

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم عن حكم مواجهة الزمالك أمام نظيره نادي ساجرادا الأنجولي في إطار منافسات بطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

ويلتقي فريق الزمالك أمام نظيره ساجرادا الأنجولي في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية يوم الأحد المقبل الموافق 10 ديسمبر الجاري.

وقرر كاف إسناد مهمة لقاء الفارس الأبيض أمام بطل أنجولا للصومالي عمر عبد القادر أرتان كحكم ساحة ويعاونه، سليمان بشير مساعد أول، وعلي محمد مهاد مساعد ثاني، وأحمد حسن حسين حكم رابع.

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واختار “كاف” الإريتري لويلسيجيد جبراميشيل مراقباً للمباراة، والليبي محمد عبد الله محمد مراقباً للحكام .

وحقق فريق الزمالك على منافسه سوار الغيني بأربعة أهداف نظيفة في اللقاء الذي أقيم على ستاد “السلام” في إطار مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ورفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط يتصدر خلالها ترتيب المجموعة، في حين يظل سوار في المركز الأخير بلارصيد من النقاط.