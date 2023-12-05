شكرا لقرائتكم خبر عن شباب بلوزداد يصل الإسكندرية لمواجهة الأهلى فى دورى الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت منذ قليل بعثة فريق شباب بلوزداد الجزائري، الإسكندرية استعداداً لمواجهة الأهلي المقرر لها السادسة مساء الجمعة المقبل باستاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري ابطال افريقيا.

ويقع الاهلي فى المجموعة الرابعة من دوري أبطال أفريقيا رفقة أندية شباب بلوزداد الجزائرى ويانج أفريكانز التنزانى وميدياما الغانى.

افتتح الأهلى مشواره بالنسخة الحالية لدوري ابطال افريقيا بتخطى عقبة سانت جورج الإثيوبى ذهاباً بثلاثية دون رد وإياباً برباعية دون رد، ثم حقق المارد الأحمر انتصاراً بثلاثية دون رد على ميدياما الغانى فى أول جولة من دور المجموعات باستاد السلام، ثم تعادل مع يانج أفريكانز التنزانى بهدف لكل فريق فى الجولة الثانية.

ولعب الأهلي مع شباب بلوزداد مباراتين في دوري المجموعات من نسخة البطولة عام 2001، فاز الأهلي بالقاهرة 1- صفر، أحرزه حسام غالي، وفي الجزائر كرر الأهلي فوزه 1- صفر، أحرزه إبراهيم سعيد.