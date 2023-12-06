تشكيل مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن المدير الفني إيريك تين هاج تشكيل فريق مانشستر يونايتد الرسمي لمواجهة تشيلسي في المباراة التي ستجمع بينهما على ملعب أولد ترافورد في إطار منافسات الجولة الخامسة عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وجاء تشكيل مانشستر يونايتد للمباراة كالأتي :

حارس المرمى: أندريه أونانا

الدفاع: ديوجو دالوت، فيكتور ليندلوف، هاري ماجواير، لوك شاو

الوسط: سكوت ماكتوميناي، سفيان امرابط، أنتوني

الهجوم: برونو فيرنانديز، أليخاندرو جارناتشو، راسموس هويلاند

بينما أعلن المدير الفني ماروريسيو بوكيتينيو تشكيل تشيلسي الرسمي للمباراة والذي جاء كالأتي :

حراسة المرمى: روبرت سانشيز

الدفاع: أكسيل ديساسي، تياجو سيلفا، ليفي كولويل، مارك كوكوريلا

الوسط: موسيس كايسيدو، إنزو فيرنانديز، رحيم ستيرلينج

الهجوم: كول بالمير، ميخايلو مودريك، نيكولاس جاكسون

ويتواجد فريق مانشستر يونايتد في المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 24 نقطة، بينما يأتي فريق تشيلسي في المركز العاشر برصيد 19 نقطة.