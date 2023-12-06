تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

أعلن بيب جوارديولا المدير الفني لـ مانشستر سيتي، التشكيل الذي سيخوض به مواجهة أستون فيلا، مساء اليوم الأربعاء، بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على أستون فيلا في العاشرة والربع مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري الإنجليزي.

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ويشهد تشكيل مانشستر سيتي مشاركة جون ستونز أساسيًا بعدما جلس احتياطيًا خلال المباراتين الماضيتين.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي أمام أستون فيلا على النحو التالي:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: كايل ووكر – أكانجي – دياز – جفارديول

الوسط: جون ستونز – ريكو لويس – بيرناردو سيلفا

الهجوم: جوليان ألفاريز – إيرلينج هالاند – فيل فودين

ويقع مانشستر سيتي المركز الثالث بجدول ترتيب بريميرليج برصيد 30 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع.