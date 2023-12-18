ياسر رشاد - القاهرة - بث مباشر تويتر HD.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومنينسي بث مباشر اليوم يلا شوت بكأس العالم للأندية 2023

بث مباشر تويتر HD.. مشاهدة مباراة الأهلي وفلومنينسي بث مباشر اليوم يلا شوت بكأس العالم للأندية 2023، يبحث الكثير من عشاق النادي الأهلي المصري عن موعد مباراة الاهلي وفلومينينسي حيث يتطلع النادي الأهلي إلى التغلب على تحديات نصف نهائي كأس العالم للأندية عندما يواجه فلومينينسي البرازيلي في المواجهة المرتقبة يوم الإثنين على أرض ملعب الجوهرة المشعة في جدة. بعد فوزه على اتحاد جدة بنتيجة 3-1 في ربع النهائي، يسعى الأهلي لتحقيق الفوز في هذا اللقاء الصعب للوصول إلى المباراة النهائية، وهو إنجاز لم يحققه من قبل.

يعتمد الأهلي في هذه المواجهة على سلاحين رئيسيين يتمثل الأول في خبرته الواسعة في منافسات كأس العالم للأندية، حيث يشارك في هذه البطولة للمرة التاسعة. يأمل الفريق في استغلال هذه الخبرة لتحقيق تقدم وتأهل تاريخي إلى المباراة النهائية.

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» إيقاف الفرنسي أنتوني موديست لاعب الأهلي مباراتين، بعد طرده أمام اتحاد جدة السعودي فى المباراة التى جمعت الفريقين الجمعة فى كأس العالم للأندية 2023 والتى فاز فيها الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وتعرض موديست للطرد المُباشر فى الدقيقة 90 من المباراة بعد تدخله بـ"الكوع" فى وجه أحمد حجازي مدافع الفريق السعودي، وبعد المباراة قدم المراقب تقريره للفيفا ليُقرر الأخير إيقاف موديست مباراتين، فضلاً عن توقيع غرامة مالية عليه قدرها 30 ألف فرنك.

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وبذلك سيغيب موديست عن الأهلي خلال مباراتي الفريق القادمتين بمونديال الأندية الأولى اليوم الأثنين، أمام فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية والثانية ستكون في النهائي أو في مباراة تحديد المركز الثالث والرابع بالبطولة.

الاهلي vs فلومينينسي

يتطلع النادي الأهلي خلال مشاركته في هذه النسخة المهمة من البطولة الى تحقيق تقدم يفوق المركز الثالث الذي تحقق فيه في ثلاث بطولات سابقة في السنوات 2006 و 2020 و 2021 و يأتي هذا التطلع بشكل خاص نظراً لأهمية هذه النسخة كونها الأخيرة سوف يتم تنظيمها بنظامها في الوقت الحالي مع تغيير مقرر النظام وزيادة عدد الفرق المشاركة و ذلك اعتباراً من النسخة المقبلة.