مدرب النصر السعودي يكشف حقيقة سيطرة رونالدو على الفريق ووجهته المقبلة

كشف البرتغالي لويس كاسترو، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، حقيقة ما تم تداوله عن سيطرة رونالدو على غرفة ملابس العالمي.

وكانت هناك بعض الأحاديث التي خرجت تؤكد أن كريستيانو رونالدو قائد النصر السعودي، يتحكم في غرفة الملابس ويشارك المدرب في صلاحياته.

وقال كاسترو في تصريحات عبر قناة Sport TV البرتغالية، أن كريستيانو لا يحاول التدخل في شئونه، مؤكدًا أنه ليس شخصًا يفقد غرفة الملابس، وأنه يعرف واجباته اليومية بصورة واضحة.

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وتابع: “رونالدو يقوم بعمله بشكل جيد كقائد للفريق، وأنا أؤمن به جدًا، ولا يمكنني الحديث بالنيابة عنه بخصوص فترته مع مانشستر يونايتد”.

واستكمل مدرب النصر: “الفشل سيكون حليفنا إذا كنا نؤمن بالنتائج فقط ولا نؤمن بالأفراد، والخسارة جزء من اللعبة، ولكن يجب علينا الإيمان بالأشخاص”.

وعن مستقبله مع النصر بعد انتهاء عقده في 2025، أوضح: “سأرحل عن الفريق في اليوم الذي يقررون فيه ذلك، وانا أحاول أن اتحدى ذاتي في أن أبقى مدربًا لم يسبق له وأن تمت اقالته، هذا تحدٍ لشخص يرغب في تحقيق الفوز دائمًا”.

وأضاف: “هناك شرط جزائي في عقدي مع النصر لن أبوح به، فهم غير قادرين على التواصل معي بسبب قيمته، لكني لن أغادر حتى يطلب مني النادي ذلك، وسوف أدرب في الدوري الإنجليزي أو منتخب البرتغال حال رحيلي “.

وسخر من الأنباء التي تربط مستقبله مع النصر بتحقيق لقب الدوري السعودي: “من يقول هذا الكلام كأنه يقول أن على الأندية التي تخسر الدوري أن تقيل مدربيها”.

وأشار إلى أنه لا يتوقع وجود أي تغيير في قائمة النصر السعودي خلال الفترة المقبلة، حيث أنه يكتفي بالمتواجدين.