شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الله بيكا يرحل عن صفوف غزل المحلة فى الميركاتو الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عبد الله بيكا، صانع ألعاب غزل المحلة عن صفوف الفريق بناء على رؤية فنية من حسام عبد العال المدير الفني للفريق الذى وافق على رحيله لإفساح المجال من أجل التعاقد مع لاعب آخر في مركزه.

ويسابق الجهاز الفني للمحلة الزمن من أجل حسم صفقاته الشتوية من أجل الاعتماد عليها بداية من المباراة المقبلة أمام النصر للتعدين على ملعب المحلة في الجولة الـ15 لدورى المحترفين.

وتعاقد المحلة حتى الآن مع خمس صفقات وهم الموريتانى أحمد سالم هداف لافيينا، وبسام وليد لاعب بروكسى، والمحترف الأفريقي أونانا، وفارس نيمار لاعب سمنود، وإسلام مجدى لاعب العبور.

ويفاضل حاليًا اللاعب بين بعض العروض لإختيار أفضلها من أجل استكمال مشواره مع الساحرة المستديرة، ولم يستقر اللاعب حتى الآن على وجهته المقبلة.