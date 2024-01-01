مصر تواجه موريتانيا في ربع نهائى البطولة العربية لكرة السلة.. اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - تقام اليوم مباريات دور ربع النهائى من منافسات البطولة العربية لمنتخبات كرة السلة ، المقامة حاليًا على صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي وتستمر حتى 3 يناير المقبل ، بمشاركة منتخبات الجزائر والإمارات وتونس والصومال وليبيا والكويت ومصر وموريتانيا.

ومن المقرر أن يلتقى المنتخب الوطنى مع نظيره الموريتانى فى تمام السابعة و النصف من مساء اليوم ، بينما جاءت مواعيد باقى مباريات دور الثمانية بالبطولة كالتالي:-

– منتخب الجزائر يلتقي مع نظيره منتخب الإمارات في تمام 12 ظهرا بتوقيت القاهرة.

– منتخب تونس في مواجهة نظيره منتخب الصومال في تمام الساعة 2.30 ظهرا بتوقيت القاهرة .

– منتخب ليبيا يلتقي مع نظيره منتخب الكويت في تمام الساعة 5 مساءً بتوقيت القاهرة .

ومن المقرر أن تقام مباريات الدور قبل النهائي غدا الثلاثاء ، وتقام مباريات الدور النهائي يوم الأربعاء الموافق 3 يناير

ويعتلي المنتخب الوطني صدارة المنتخبات الأكثر تتويجًا بالبطولة العربية برصيد 12 بطولة وحصد المنتخب آخر لقب في عام 2016