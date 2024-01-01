ليفربول ونيوكاسل.. موعد الصدام الكروي اليوم بالدوري الإنجليزي

ياسر رشاد - القاهرة - يستضيف فريق ليفربول مساء اليوم الإثنين، ضيفًا من العيار الثقيل، وذلك حين يلتقي مع نظيره نيوكاسل يونايتد علي ملعبه بـ الأنفيلد، ضمن منافسات الجولة الـ 20 من الدوري الإنجليزي.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports HD 1.

معلق مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي

سيعلق أحمد البلوشي على أحداث مباراة الليلة.

ليفربول يبحث عن الابتعاد بالصدارة

يخوض فريق ليفربول لقاء اليوم بحثًا عن تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط من أجل الابتعاد بالصدارة عن أستون فيلا، الذي يمتلك عدد النقاط نفسه في المركز الثاني، بفارق الأهداف، واستغلال تعثر فريق آرسنال بعد خسارته أمس.

ويحتل ليفربول حاليًا صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 42 نقطة، في حين يمتلك نيوكاسل يونايتد 29 نقطة في المركز التاسع.