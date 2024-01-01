محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

استقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح على تشكيل الريدز الذي سيخوض به مواجهة نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب “أنفيلد” مواجهة ليفربول أمام نيوكاسل في إطار منافسات الجولة الـ20 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” موسم 2023/2024.

وسينطلق لقاء الريدز أمام نيوكاسل يونايتد اليوم الأثنين الموافق 1 يناير الجاري في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة والحادية عشر بتوقيت السعودية.

اقرأ أيضًا: تطورات جديدة حول مفاوضات الأهلي مع وسام أبو علي وعمر كمال

ويحتل الليفر المرتبة الأولى بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي رصيد 42 نقطة، في حين يمتلك نيوكاسل يونايتد 29 نقطة في المركز التاسع.

وسيذاع لقاء ليفربول ضد نيوكاسل اليوم الأثنين على قناة “beIN Sports HD 1” الناقل الحصري للبطولة الإنجليزية في الشرق الأوسط وإفريقيا وذلك بتعليق أحمد البلوشي.

ومن المتوقع أن يبدأ ليفربول أمام نيوكاسل بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

الدفاع: فان دايك، ترينت ألكسندر أرنولد، جوميز، كوانساه.

الوسط: هارفى إيليوت، واتارو إيندو، دومينيك سوبوسلاى.

الهجوم: محمد صلاح، جوتا، داروين نونيز.