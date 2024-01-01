9 من نجوم العالم على رادار المفاوض السعودي خلال يناير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجحت الأندية السعودية خلال سوق الانتقالات الماضي في استقطاب عدد من الأسماء الشهيرة الناشطة في الدوريات الأوروبية، كما تفوقت على بعض عمالقة أوروبا في صراعات مختلفة للفوز بالصفقات، وقد كان برشلونة هو الضحية المفضلة لأندية المملكة.

وتخطط الأندية السعودية من الآن لصفقات صيف 2024، حيث تتابع جيدا اللاعبين الذين تقترب عقودهم من النهاية لمحاولة الوصول لهم في الوقت المناسب وإقناعهم بالانتقال إلى الشرق الأوسط، وتحديدا منطقة الخليج العربي.

وبعد ضم رونالو وبنزيما ونيمار، أصبح بالتأكيد كل شيء ممكنا في السعودية.. لا حدود للأحلام ولا سقف للتوقعات، أي لاعب ينتهي عقده فهو خيار متاح على الطاولة، أي نجم مهما كان اسمه فهو هدف مشروع لدوري روشن.

موقع جول بالعربي اختار أبرز اللاعبين الذين سيدخلون الفترة الحرة في عقودهم خلال يناير الجاري، أي ستنتهي نهاية الموسم الجاري، مما يجعلهم ينضمون لأي نادٍ جديد بالمجان في صيف 2024.

محمد النني

لا يبدو أن أرسنال سيجدد عقد المصري محمد النني بعد نهايته صيف 2024، إذ لم يعد اللاعب ضمن خطط المدرب ميكيل أرتيتا.

الدولي المصري لم يلعب سوى 4 مباريات هذا الموسم، 2 منها بواقع دقيقة واحدة لكل منها، ولكن رغم ذلك فهو اسم يتردد كثيرا في أخبار الانتقالات، حيث تسعى عدة أندية خلفه أبرزها من تركيا.

النني مناسب جدا للدوري السعودي سواء لإمكاناته العالية أو خبرته الواسعة أو روحه وقتاله وسهولة انسجامه.

ماريو هيرموسو

قلب الدفاع صاحب الـ28 عاما قال أخيرا إنه لم يحسم خياره بعد، لكن منح الأولوية لتجديد عقده مع ناديه أتلتيكو مدريد.

هيرموسو يمتلك عدة عروض جيدة جدا خاصة لأدائه القوي هذا الموسم في الليجا، لكنه يبقى من الأسماء المتاحة للمفاوض السعودي خاصة أن المتاحين في قلب الدفاع ليسوا بالكثير والحاجة لهم كبيرة.

هيرموسو صفقة ممتازة جدا لجميع الأندية السعودية، ولا أحد ينكر حاجة الأهلي والشباب والاتحاد وربما النصر والهلال لمدافع بجودته.

كيليان مبابي

هل يبقى في باريس سان جيرمان أم ينتقل إلى ريال مدريد؟ لم لا يكون هناك خيار ثالث هو دوري روشن السعودي؟!

الهلال حاول الصيف الماضي ضم مبابي؛ ليكون بديلا ليونيل ميسي الذي فضل الالتحاق بصفوف إنتر ميامي، لكن محاولته تلك باءت بالفشل.

الفشل لا يعني الاستسلام.. قد تسنح الفرصة مرة جديدة وربما تنجح المحاولة تلك المرة.

توني كروس

النجم الألماني يعيش على الأرجح موسمه الأخير في أوروبا، عقده سينتهي مع ريال مدريد الصيف المقبل وفرص تجديده لا تبدو كبيرة.

توني كروس مطلوب بالفعل في السعودية، أندية عديدة حاولت ضمه الصيف الماضي لكن لم تنجح، وعلى الأرجح ستعاود المحاولة من جديد الصيف المقبل.

كروس إضافة هائلة لوسط ملعب أي فريق في دوري روشن، وربما يلتحق بزميله السابق كريم بنزيما في الاتحاد.

لوكا مودريتش

ربما لم تنجح تجربة كريم بنزيما كثيرا، حتى الآن، مع الاتحاد، لكن ذلك لن يمنع الأندية السعودية أبدا من محاولة ضم زميله السابق في ريال مدريد.

لوكا مودريتش مازال يتمتع بكل ما يلزم ليقدم سنوات من الإبداع في الملاعب، يمتلك كل ما يلزم لتكرار قصة كريستيانو رونالدو المذهلة مع النصر؛ ولذا هو بالطبع على رأس أهداف الدوري السعودي الموسم المقبل.

حاولوا ضمه كثيرا في الصيف الماضي لكنه اختار في النهاية البقاء لموسم جديد وغالبا أخير في مدريد، الآن الفرصة متاحة والجميع مستعد لاقتناصها.

بيوتر زيلينسكي

كان ببساطة «حلم الأهلي» خلال الفترة الصيفية الماضية نجم وسط نابولي الذي جاهد الراقي لضمه دون أن ينجح.

زيلينسكي مطلوب في أندية عديدة، خاصة بعد فشل تجديد عقده مع بطل إيطاليا، وإن كان ذلك الخيار مازال متاحا كذلك، ولذا يحتاج المفاوض السعودي لمهارة كبيرة لإقناعه بالقدوم للمملكة.

النجم البولندي إضافة هائلة لوسط ملعب أي ناد في العالم، ومع توفره بالمجان طبيعي أن تشتعل المنافسة على ضمه الصيف المقبل.

مهدي طارمي

مهاجم بورتو أحد أكثر اللاعبين الذين سيكون انتقاله بالمجان وهو من المطلوبين في سوق الانتقالات الصيف المقبل، وهو خيار مثالي للدوري السعودي.

بعيدا عن جودته وخبرته وحضوره وشخصيته، يمتلك طارمي ميزة كبيرة مفيدة لأندية دوري روشن هي أنه لاعب آسيوي وهو ما يعني قدرته اللعب في دوري أبطال آسيا وعدم اضطرار الأندية السعودية لإشراك 4 أجانب فقط بدلا من 5.

النجم الإيراني ارتبط الصيف الماضي بالأندية السعودية خاصة الهلال لكن الصفقة لم تتم ويقال حاليا أنه أحد أهداف الأهلي والشباب في السوق.

كوكي

كوكي من العناصر الأساسية في أتلتيكو مدريد، لكن هذا لن يمنع رحيله، فيما يبدو، بنهاية الموسم الجاري حين ينتهي عقده مع النادي.

كوكي مطلوب بقوة في الشباب ويقال أن المفاوضات جارية لضمه في يناير الجاري، لكن حال لم يحدث ذلك سيكون الصراع على توقيعه شديدا الصيف المقبل.

اللاعب يمتلك إمكانات كبيرة جدا في وسط الملعب وقادر على تقديم سنوات ممتازة وهو ما قد يقنع أي ناد في تقديم عقد مغرٍ له.

أدريان رابيو

مفاوضات تجديد عقد رابيو مع السيدة العجوز لا تسير جيدا، وقد ارتبط اسمه بعدد من الأندية الأوروبية، لكن دخول أندية دوري روشن سباق الفوز بتوقعه مع قوتهم المالية قد يغير كل شيء.

رابيو ربما يكون قد مر بفترة تراجع مستوى في إيطاليا لكن لا يستطيع أحد أن يشكك في جودته العالية.