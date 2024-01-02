تشيلسي يحسم موقفه من بيع نجم الفريق في الميركاتو الشتوي

أشارت تقارير صحفية إنجليزية إلى أن إيان ماتسن، لاعب تشيلسي بالرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الشتوية الحالية في يناير.

وبحسب الصحفي البريطاني الموثوق “بن جاكوبس” فإن تشيلسي منفتح على بيع إيفان ماتسن بعقد انتقال دائم.

وحدد تشيلسي شرط الموافقة على بيع النجم الشاب وهو الحصول على 31.5 مليون جنيه إسترليني التي وافقوا عليها من بيرنلي خلال الصيف.

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ولم يكن ماتسن يريد هذه الخطوة بعد أن أثارت إعجاب تشيلسي في الفترة التحضيرية ما قبل الموسم.

ويحرص بوروسيا دورتموند على ضم اللاعب لكنه طلب إعارة مبدئية.

ويسعى تشيلسي للحصول على قيمة مالية من مبيعات في يناير ويهدف مسؤولي النادي لعدم زيادة وربما تقليل حجم الفريق الأول.

ويحتاج تشيلسي لمبيعات للمساعدة في تمويل مهاجم أو قلب دفاع لكن البلوز يدرك أنه بحاجة لإدارة أعداد الفريق أيضاً، وهناك أكثر من لاعب يرتبط بالرحيل عن صفوف الفريق ولا يعتمد عليه المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو.

ويحتل تشيلسي المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 28 نقطة خلال 20 جولة.